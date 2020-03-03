بشرى سارة من نائب ترمب.. علاج لكورونا في الصيف!

وسط ارتفاع حالات الإصابة حول العالم بفيروس كورونا المستجد، وتمدده نحو مزيد من الدول سواء الأوروبية أو العربية، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنه قد يكون بالإمكان التوصل الى عقار لعلاج كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال بنس خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين إن "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفراً بحلول الصيف أو بداية الخريف".

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6 وفيات بكورونا في أميركا

إلى ذلك، أشار إلى أن خطر كورونا على الأميركيين لا يزال منخفضاً بعد أن أعلنت السلطات في ولاية واشنطن وفاة أربعة أشخاص آخرين مما يرفع عدد الوفيات الأميركية بسبب الفيروس إلى ستة.

يذكر أن السلطات الطبية في الولايات المتحدة كانت عالجت مصابا بعقار جديد أنتجته إحدى الشركات كجزء من التجارب الطبية.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة هناك عقار تطوره إحدى شركات الأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى، سبق أن أثبتت نجاعتها ضد فيروس "إيبولا".

إلى ذلك، أعلنت شركة أخرى شهيرة في مجال تصنيع العقاقير الطبية، الاثنين، أنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات، والتي من الممكن أن تثبط

كورونا، لا فتتة إلى أنها تتواصل مع طرف ثالث لفحص المركبات.

كما قالت الشركة إنها تأمل أن تحصل على نتائج الفحص بنهاية مارس، ومعرفة ما إذا كان أي من المركبات ينجح، آملة في اختبار المركبات بحلول نهاية العام.