ترمب يسخر من بايدن: "نصف الأميركيين قتلوا؟"

خلال تجمع حاشد في ولاية نورث كارولاينا الشمالية، وقبل ساعات من الانتخابات الواسعة الثلاثاء، سخر الرئيس دونالد ترمب من المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عندما قال في هفوة سابقة، إن نصف بلدنا قُتل في أعمال عنف بالأسلحة النارية.

وقال ترمب: "هل رأيتم ما قال جو بايدن، قتل 150 مليون شخص بالبنادق في بلدنا. 150 مليونا؟ وهذا يعني 50 في المئة من بلدنا. هذه قصة كبيرة".

وأدلى بايدن بهذا التصريح في 25 فبراير 2020 في مناظرة الديمقراطيين، في حين انتقد قانون حماية تجارة الأسلحة المشروعة.

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وفي الواقع، ما يقرب من 11،000 إلى 12،000 يقتلون عن طريق العنف المسلح في أميركا كل عام. ويموت ما بين 22000 و23000 شخص آخر في المتوسط، في حالات انتحار متصلة بالأسلحة النارية.

"متعة التصيد"

وحشد الرئيس دونالد ترمب مؤيديه في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية يوم الاثنين، وقال لمؤيديه إنه يستمتع بتصيد هفوات الديمقراطيين قبل انتخاباتهم الأولية.

وأضاف ترمب "نحن نحب القزم" في إشارة إلى مايكل بلومبيرغ .وقال إنه استمتع بعقد تجمعات انتخابية في الولايات في الليلة التي سبقت الانتخابات التمهيدية، مستشهدا بالتجمعات السابقة في أيوا ونيوهامبشير وأيوا ونيفادا قبل أن يعقد الديمقراطيون انتخاباتهم التمهيدية ومؤتمراتهم الحزبية.

واليوم الثلاثاء، تجري 15 ولاية ومقاطعة انتخاباتها التمهيدية، بما في ذلك ولاية كارولاينا الشمالية.

وقال ترمب ساخراً من نائب الرئيس السابق جو بايدن في حملته الانتخابية في وقت سابق من يوم الاثنين: "غداً سيتوجه الناخبون في الولايات في جميع أنحاء بلادنا إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء الممتاز، وليس الخميس الكبير كما قال بايدن!".

وسخر ترمب من المرشحين الرئاسيين الفاشلين السيناتورة إيمي كلوبوشار وبيت بوتيجيج لانسحابهما من أجل تأييد بايدن يوم الاثنين.

وتابع الرئيس الأميركي: "لقد عقدوا صفقة.. وينبغي عزلهم!"، مضيفًا أن المرشحين انضما إلى بايدن من أجل منع السيناتور بيرني ساندرز من الفوز.

"المجنون سيكون أكثر جنوناً"

وأضاف "أمر محزن، ويجري تزويرها مجددا ضد بيرني المجنون. وأعتقد أن بيرني المجنون سيكون أكثر جنونا عندما يرى ما يفعلونه".

كما سخر ترمب من "جو النعسان" بايدن، قائلاً إنه حتى لو فاز في الانتخابات الرئاسية، فإن اليسار الراديكالي سيسيطر على رئاسته: ربما يدخل لأنه أكثر اعتدالاً ربما يدخل لكنه لن يستطيع إدارة البيت الأبيض، هناك أشخاص آخرون سوف يضعونه في المنزل، وأشخاص آخرون سيديرون البلاد وسيكونون مجانين متطرفين".

وهاجم السيناتوره إليزابيث وارن قائلا "إنه من غير المرجح أن تتمكن حتى من الفوز بولايتها في ماساتشوستس".

غراهام: ترمب سيركلهم

وانضم السيناتور ليندسي غراهام إلى التجمع، وقال غراهام إن الرئيس ترمب سيهزم الديمقراطيين و"يركلهم" في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتباهى ترمب بإنجازاته التاريخية على الرغم من المعارضة غير المسبوقة، وقال "يمكنني الحصول على أي شيء، لقد أنشأت قوة فضائية، ويمكنني أن أفعل أي شيء. وأشار أيضا إلى التقدم المحرز في بناء الجدار. نحن نبني ما يصل إلى أكثر من 125، أعتقد 127، 128 ميلا من الجدار".

وقال الرئيس إن الجمهوريين لديهم حماس كبير للانتخابات المقبلة، في حين أن الديمقراطيين يتقاتلون.