سيناتور جمهوري: إيران تكذب وتعمل سراً على برنامج نووي

عبر السيناتور الجمهوري توم كوتون عن غضبه من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود منشآت نووية قد تكون سرية لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول إليها وتفتيشها.

Why am I not surprised? Of course Iran has been lying and secretly working on their nuclear program. We knew this would happen. https://t.co/3O0PTeIA5i — Tom Cotton (@SenTomCotton) March 3, 2020

وقال عبر حسابه على تويتر: "لماذا لست متفاجئاً؟ بالطبع كانت إيران تكذب وتعمل سراً على برنامجها النووي. كنا نعلم أن هذا سيحدث". وتابع قائلاً: "وفي كانون الأول/ديسمبر، كتبت إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طالباً منه تعزيز تحقيقاته في أنشطة إيران النووية. أنا سعيد لأنه اتخذ نهجا أكثر صرامة". وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تعيد فوراً العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دقت "ناقوس الخطر" حول برنامج إيران النووي، وطلبت منها "توضيحات" حول منشأة غير مدرجة، وفق ما قال مديرها العام، رافايل ماريانو غروسي، لفرانس برس، الثلاثاء.

وأضاف غروسي الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون "أدق ناقوس الخطر". وتابع قائلاً "يجب على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة"، مشيراً إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنّع" في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون، بحسب ما أفادت رويترز، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى تعتزم إصدار توبيخ وشيك لطهران لتقاعسها عن السماح بدخول موقع أو أكثر من المواقع المهمة.