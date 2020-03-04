أميركا.. عدد وفيات كورونا يرتفع لـ 11 حالة

ارتفع إلى 11 عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بعد إعلان وفاتين جديدتين الأربعاء، في وقت وافق البرلمان على الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار بهدف احتواء هذا الفيروس.

وتوفي شخص جديد ب"كوفيد-19" في ولاية واشنطن حيث كانت سجّلت غالبية الوفيات حتى الآن والعائدة إلى مسنين أو ممن يعانون من وضع صحي متدهور.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا أعلن صباح الأربعاء وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة بلايسر قرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجّل خارج واشنطن.

وقال غافين نيوسم في بيان إنّ كاليفورنيا "تعمل مع السلطات الفدرالية من أجل تقفي أثر الأشخاص المحتمل أنّهم أصيبوا بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة"، من دون إعطاء تفاصيل حول الضحية.

والأربعاء، سجّلت ست إصابات جديدة في لوس أنجليس حيث يسكن نحو 10 ملايين شخص، مقابل أربع في نيويورك (أكثر من 20 مليون شخص) كانوا على صلة بمصابين.

وأعلنت رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي أنّ "اتفاقا بين الحزبين وغرفتي" الكونغرس جرى التوصل إليه بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين من أجل توفير تمويل إضافي من 8,3 مليارات دولار لمكافحة الفيروس.

ومن المقرر أن يتم تبني الاتفاق في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، والخميس في مجلس الشيوخ.

وبعدما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا ، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن بلاده قد تمنع السفر لمناطق تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وسجلت الولايات المتحدة، الاثنين، وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن، فقد توفي رجل سبعيني جراء إصابته بالفيروس المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة، على ما أعلنت السلطات الصحية هناك.

والسبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر، كان وضعه الصحي هشاً حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

كما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية، مشيرة إلى أن المصابة امرأة في الثلاثين من العمر أقامت بالآونة الأخيرة في إيران، وقد وضعت في الحجر بمنزلها.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الصحة بمدينة نيويورك أنها حددت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم، والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

مستعدون لأسوأ السيناريوهات

يأتي هذا في وقت أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحافي للجنة متابعة كورونا في البلاد قبل يومين أن الولايات المتحدة مستعدة أتم الاستعداد لأسوأ السيناريوهات حتى.

كما أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع.

وأكد بنس أنه على الرغم من أن أغلب الأميركيين ليسوا في خطر داهم بسبب الفيروس، إلا أنه من الممكن أن يعلن في الأيام المقبلة عن مزيد من الوفيات في الولايات المتحدة.