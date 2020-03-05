ماكرون وترمب يعربان عن الاستعداد للتعاون لمواجهة كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب اتفقا على وضع رؤية، في إطار مجموعة الدول السبع، للتنسيق الصحي والعلمي والاقتصادي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الرئاسة في تغريدة نشرتها على موقع تويتر عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين "محادثة ممتازة مع دونالد ترمب. بغية التحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19، فإننا مستعدان لتنسيق تصدينا على الصعد العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأميركية لمجموعة السبع".

وأوضح الإليزيه أنّ ماكرون وترمب اتفقا على الحاجة إلى تحقيق "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس.

وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأميركي قادتها في قمة من المرتقب أن تعقد بين 10 و12 حزيران/يونيو في كامب ديفيد.