ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في أميركا إلى 12

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الخميس، إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينغ في واشنطن عن أحدث الوفيات.

موضوع يهمك سُجّلت إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في الضفّة الغربيّة بحسب السلطات الفلسطينيّة التي أعلنت الخميس حال الطوارئ... 7 إصابات بكورونا بالضفة الغربية وإعلان الطوارئ 30 يوما العرب و العالم

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

وأعلنت رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي قبل يومين أنّ "اتفاقا بين الحزبين وغرفتي" الكونغرس جرى التوصل إليه بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين من أجل توفير تمويل إضافي من 8,3 مليارات دولار لمكافحة الفيروس.

لقاح خلال 6 أسابيع

وبعدما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن بلاده قد تمنع السفر لمناطق تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع.

وأكد بنس أنه على الرغم من أن أغلب الأميركيين ليسوا في خطر داهم بسبب الفيروس، إلا أنه من الممكن أن يعلن في الأيام المقبلة عن مزيد من الوفيات في الولايات المتحدة.