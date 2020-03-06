واشنطن: متمسكون بمنع إيران من الحصول على النووي

طالبت وزارة الخارجية الأميركية النظام الإيراني بالتعاون فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت أن واشنطن ستبقى ملتزمة بمنع إيران من الوصول للسلاح النووي، معتبرة أن تقارير وكالة الطاقة الذرية الأخيرة حول إيران مقلقة.

إلى ذلك، شددت الخارجية الأميركية على أن أي اتفاق نووي جديد يجب أن يقوم على نظام متين للتحقق والمراقبة، وأنه على المجتمع الدولي الحديث بوضوح وبصوت واحد مع إيران.

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محاسبة إيران

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية.

وقال بومبيو إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وكانت إيران أصرت في وقت سابق الخميس على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، وقالت إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنها معلومات "ملفقة" من المخابرات الإسرائيلية.

في حين دعا بومبيو مجلس الأمن الدولي لضرورة العمل على تجديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، كما دعا طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.