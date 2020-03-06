واشنطن: على إيران التعاون فورا مع الوكالة الذرية

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، النظام الإيراني بالتعاون فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الخارجية الأميركية، أن واشنطن ستبقى ملتزمة بمنع إيران من الوصول للسلاح النووي، معتبرة أن تقارير وكالة الطاقة الذرية الأخيرة حول إيران مقلقة.

وشددت الخارجية الأميركية على أن أي اتفاق نووي جديد يجب أن يقوم على نظام متين للتحقق والمراقب، وأنه على المجتمع الدولي الحديث بوضوح وبصوت واحد مع إيران.

موضوع يهمك قال المسؤول الأميركي المكلف شؤون إيران براين هوك اليوم الخميس إن إيران "كذبت على شعبها" بشأن مدى تفشي فيروس كورونا... هوك: سوء الإدارة ونقص الشفافية وراء تفشي كورونا بإيران إيران

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وأصرت إيران الخميس على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، وقالت إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنها معلومات "ملفقة" من المخابرات الإسرائيلية.

ودعا بومبيو مجلس الأمن الدولي لضرورة العمل على تجديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، كما دعا طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.