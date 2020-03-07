أميركا تخطط للحجر على ركاب " غراند برنسيس" السياحية

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، أن لدى الولايات المتحدة خطة لحجر ركاب السفينة السياحية " غراند برنسيس"، التي تحمل 21 شخصا مصابون بكورونا.

في التفاصيل، كشف بنس في مؤتمر صحافي، أن السفينة السياحية غراند برنسيس الراسية قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا منذ ليلة الأربعاء، تحمل 17 مصابا بكورونا، وذلك بحسب ما أظهرت التحاليل.

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وأضاف بنس أن بلاده تخطط للحجر على الركاب لأن صحة الأميركين وسلامتهم هي أول أولويات الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع المزيد من معدات الكشف عن الفيروس في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، أكد بنس أن خطر الفيروس على الأميركيين لا يزال منخفضا، معلمنا أن الإدارة الأميركية بصدد تطوير اختبارات للكشف عن الفيروس.

يشار إلى أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا كان ارتفع في الولايات المتحدة، الخميس، إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينغ في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

وأعلنت رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي قبل يومين أنّ "اتفاقا بين الحزبين وغرفتي" الكونغرس جرى التوصل إليه بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين من أجل توفير تمويل إضافي من 8,3 مليارات دولار لمكافحة الفيروس.

لقاح قريب

وبعدما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن بلاده قد تمنع السفر لمناطق تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع.

وأكد بنس أنه على الرغم من أن أغلب الأميركيين ليسوا في خطر داهم بسبب الفيروس، إلا أنه من الممكن أن يعلن في الأيام المقبلة عن مزيد من الوفيات في الولايات المتحدة.