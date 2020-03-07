للمرة الرابعة.. ترمب يغير كبير موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت أنه اختار النائب الجمهوري وأحد أنصاره الأكثر ولاء، مارك ميدوز، ليكون كبير موظفي البيت الأبيض، وهو منصب مهم وصعب في الإدارة الأميركية.

وسيكون ميدوز رابع شخصية تتولى هذا المنصب منذ بدء رئاسة ترمب.

وكتب ترمب على تويتر "أنا سعيد بإعلان أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض".

كما أضاف "عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة، وعلاقتنا جيدة حقًا".

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

وتابع قائلاً "أودّ أن أشكر كبير الموظّفين بالوكالة ميك مولفاني على خدمته لهذه الحكومة بشكل جيّد". وأشار إلى أنّ مولفاني "سيكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى إيرلندا الشماليّة".

يذكر أن ميدوز البالغ من العمر 61 عامًا يحل في هذا المنصب محلّ ميك مولفاني الذي كان يشغل المنصب بالوكالة.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في ديسمبر الماضي، تولي مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، منصب كبير الموظفين بالوكالة خلفاً لجون كيلي. وقال ترمب في تغريدة حينها "قام ميك بعمل رائع وهو في الإدارة"، مضيفاً "أتطلع إلى العمل معه في هذا المنصب الجديد، بينما نستمر في جعل أميركا عظيمة مجددا".