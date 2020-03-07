نائب ترمب بمؤتمر حضره مصابون بكورونا.. ومصافحة غريبة

مع اجتياح حمى كورونا العالم، وسط حالة من الحذر بين الدول كما الاشخاص، أدت إلى أيقاف العديد من الرحلات الجوية، بات المسؤولون والمشاهير كما الأشخاص العاديين يتجنبون المصافحة.

ولعل هذا ما دفع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى ابتكار مصافحة غريبة. فقد ظهر بنس في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل ووسائل الاعلام الأميركية يصافح مستقبليه بمرفقه تجنبا للإصابة بالفيروس المستجد.

مؤتمر "موبوء"

أما الأخطر بالنسبة لنائب الرئيس الأميركي، فكان حضوره لمؤتمر شارك فيه مصابان بكورونا، دون أن يعلم.

وفي التفاصيل، تأكّدت إصابة شخصين بفيروس كورونا بعد مشاركتهما بمؤتمر "آيباك" في واشنطن، الذي حضره بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى جانب العشرات من أعضاء الكونغرس.

وأعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) في رسالة إلكترونية إلى الحاضرين والمتحدثين ومكاتب الكونغرس، أن المصابين قدما من نيويورك لحضور المؤتمر الذي عقد بين الأول والثالث من آذار/مارس.

كما قالت المجموعة في الرسالة التي نشرت على صفحتها على تويتر إن "اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر قدِما من نيويورك، جاءت إيجابية" لجهة الإصابة بالمرض.

وأشار اللوبي الإسرائيلي الأميركي إلى أنه "على اتصال دائم" مع السلطات الصحية في ويستشيستر ومع العاصمة الفيدرالية والسلطات الصحية الوطنية بشأن هذا الموضوع.

يذكر أن مسؤولون أميركيو ن كانوا أعلنوا، الجمعة، أنه تم تأكيد 22 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في ولاية نيويورك، معظمها لأشخاص في مقاطعة ويستشيستر الواقعة شمال مدينة نيويورك، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 44.

حضور المؤتمر

يشار إلى أنه بالإضافة إلى بنس وبومبيو، حضر المؤتمر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والمرشح الديمقراطي السابق للانتخابات التمهيدية الديمقراطية مايكل بلومبرغ.

ويقود بنس جهود الولايات المتحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويزور أعضاء الكونغرس على اختلاف توجّهاتهم السياسية المؤتمر السنوي لآيباك للتأكيد على دعمهم لإسرائيل علنا.

ثلثا أعضاء الكونغرس

وكان من المتوقع أن يسافر نحو 18 ألف شخص من أنحاء الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الذي يشارك فيه عادة نحو ثلثي أعضاء الكونغرس.

وحضر مئات المشاركين إلى كابيتول هيل خلال المناسبة.

وقال اللوبي "نحضّكم إذا ثبتت إصابتكم بفيروس كورونا على إبلاغ السلطات الصحية المحلية لتتمكن من تنسيق الاستجابة للوضع مع السلطات الصحية المناسبة".

وأسفر الفيروس حتى الآن عن وفاة أكثر من 3450 شخصا، وإصابة أكثر من مئة ألف في 92 بلدا منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وسجّلت الصين أكثر من 3000 من هذه الوفيات.