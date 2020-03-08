انتخابات أميركا.. بايدن يحذر من "حمام دم"

بعد أن كثف المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز من هجماته عليه الجمعة، أبدى المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن قلقه أمام حشد من مؤيديه أثناء فعالية لجمع التبرعات في ولاية ماريلاند من أن تتحول منافسته مع ساندرز إلى معركة قبيحة، قائلا: "إن ما لا يمكن أن ندعه يحدث هو أن تتحول هذه الانتخابات التمهيدية إلى حمام دم، لا يمكننا تمزيق هذا الحزب وإعادة انتخاب ترمب".

موضوع يهمك يتوقع أن يخوض نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والسيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز ستة سباقات انتخابات تمهيدية... بالأرقام.. بايدن وساندرز في "حرب ضروس" أميركا

ومن المقرر، أن يخوض المرشحان جولات من المنافسة، يوم الثلاثاء في ولايات إيداهو ومسيسبي وميزوري وواشنطن ونورث داكوتا وميشيجان، لكن الفوز الكبير لبايدن في ولاية ميشيجان الغنية بالمندوبين من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لآمال ساندرز في أن يصبح مرشح الحزب.

وكان ساندرز (78 عاما) حتى وقت قريب هو المتصدر في سباق الحزب لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه يتخلف الآن على مستوى المندوبين ولا أمل لديه في استعادة الزخم بعد أن تلقى بايدن البالغ من العمر 77 عاما، دفعة من شخصيات بمؤسسة الحزب بعد أدائه القوي يوم "الثلاثاء الكبير".

إلا أنه ومنذ فوز بايدن الكبير في ساوث كارولاينا في 29 فبراير شباط، فإنه يحظى بمؤازرة الجناح المعتدل للحزب الديمقراطي من أجل وقفمسعى ساندرز للفوز بالترشيح. وأعلنت حملة بايدن السبت عنحصوله على تأييد جديد من أكثر من 60 مشرعا ديمقراطيا من ميزوري.

أما ميزوري، فهي واحدة من ست ولايات سيتم بها التصويت يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن ينظم بايدن مؤتمرين انتخابيين السبت. وأعلنجاي نيكسون، الحاكم الديمقراطي السابق للولاية، تأييده لبايدن وحشد

وراءه نحو 68 من مسؤولي الولاية لتعزيز هذا الدعم. وكان من بينهممن مسؤولين حاليين وسابقين بالولاية وقضاة وقيادات محلية.

إلى ذلك يبدأ ساندرز السبت أيضا حملات في ولاية ميشيجان التي تعد ساحةحاسمة للمعركة الانتخابية إذ يوجد بها 125 من أصل 1991 مندوبايتعين كسب تأييدهم للفوز بترشيح الحزب.