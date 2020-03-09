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السيناتور الأميركي تيد كروز يعزل نفسه بعد اتصاله بمصاب

المصدر: العربية.نت - وكالات
عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تيد كروز
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أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تيد كروز، الأحد، عن عزل نفسه بعد أن التقى بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية تكساس في بيان عبر صفحته على موقع تويتر إنه أجرى "محادثة قصيرة ومصافحة" مع شخص خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ، وهو تجمع سنوي للنشطاء والسياسيين المحافظين.

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وأضاف أن فرص إصابته "منخفضة للغاية" لأن التفاعل كان أقل من دقيقة ويشعر أنه "بصحة جيدة".

وتابع أنه "ومع ذلك، وبدافع الحذر الشديد، وبسبب تكرار تفاعلي في دائرتي الانتخابية في إطار عملي ولمنح الجميع راحة البال، فقد قررت أن أبقى في منزلي في تكساس هذا الأسبوع، حتى اكتمال مدة الـ 14 يومًا منذ التفاعل في مؤتمر العمل السياسي المحافظ ".

تيد كروز تيد كروز

كلمات دالّة

#كورونا, #تيد كروز, #فيروس كورونا

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