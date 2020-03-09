السيناتور الأميركي تيد كروز يعزل نفسه بعد اتصاله بمصاب

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تيد كروز، الأحد، عن عزل نفسه بعد أن التقى بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية تكساس في بيان عبر صفحته على موقع تويتر إنه أجرى "محادثة قصيرة ومصافحة" مع شخص خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ، وهو تجمع سنوي للنشطاء والسياسيين المحافظين.

موضوع يهمك أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الأحد، فرض حجر صحي على نفسه كتدبير وقائي، معلقا أي نشاط عام له في البرتغال... أول رئيس يحجر نفسه بنفسه بسبب كورونا الأخيرة

وأضاف أن فرص إصابته "منخفضة للغاية" لأن التفاعل كان أقل من دقيقة ويشعر أنه "بصحة جيدة".

وتابع أنه "ومع ذلك، وبدافع الحذر الشديد، وبسبب تكرار تفاعلي في دائرتي الانتخابية في إطار عملي ولمنح الجميع راحة البال، فقد قررت أن أبقى في منزلي في تكساس هذا الأسبوع، حتى اكتمال مدة الـ 14 يومًا منذ التفاعل في مؤتمر العمل السياسي المحافظ ".