الخارجية الأميركية تدين محاولة اغتيال حمدوك

دانت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، في بيان محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك.

ونجا رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك الاثنين من محاولة اغتيال عبر تفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

موضوع يهمك بدأت السلطات الأميركية إخلاء الباخرة السياحية "غراند برنسيس" (GRAND PRINCESS) التي رست في ميناء أوكلاند... السفينة الأميركية الموبوءة بكورونا ترسو بميناء أوكلاند أميركا

من جهته، طمأن حمدوك الشعب السوداني من خلال تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها:

"أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وأكد التلفزيون السوداني أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن. بدوره طمأن مجلس الوزراء السوداني "الشعب والعالم بأن رئيس الوزراء بخير".