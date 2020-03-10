السفينة الأميركية الموبوءة بكورونا ترسو بميناء أوكلاند

بدأت السلطات الأميركية إخلاء الباخرة السياحية "غراند برنسيس" (GRAND PRINCESS) التي رست في ميناء أوكلاند بولاية

كاليفورنيا/ وعلى متنها 3500 من ضمنهم 21 مصابا بفيروس كورونا.

واستعد المسؤولون في الولايات المتحدة لنقل آلاف الركاب إلى قواعد عسكرية للحجر الصحي وتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم.

موضوع يهمك أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بياناً أعلنت من خلاله عن استئناف رحلات الطيران بين مصر والسعودية،... استئناف الرحلات بين مصر والسعودية للمواطنين اليوم وغدا مصر

وقالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن أربع دول، هي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، سجلت 93 بالمئة من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس أعلنتها أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم.