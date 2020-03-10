عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

السفينة الأميركية الموبوءة بكورونا ترسو بميناء أوكلاند

المصدر: دبي- العربية.نت
الباخرة السياحية غراند برنسيس
رابط مختصر

بدأت السلطات الأميركية إخلاء الباخرة السياحية "غراند برنسيس" (GRAND PRINCESS) التي رست في ميناء أوكلاند بولاية
كاليفورنيا/ وعلى متنها ثلاثةُ آلاف وخمسُمئةِ راكب/ من ضمنهم واحدٌ وعشرون مصابا بفيروس كورونا.

الباخرة السياحية غراند برنسيس الباخرة السياحية غراند برنسيس

واستعد المسؤولون في الولايات المتحدة لنقل آلاف الركاب إلى قواعد عسكرية للحجر الصحي وتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم.

موضوع يهمك
?
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بيانا أعلنت من خلاله عن استئناف رحلات الطيران بين مصر والسعودية ليومي...

استئناف الرحلات بين السعودية ومصر الثلاثاء والأربعاء استئناف الرحلات بين السعودية ومصر الثلاثاء والأربعاء مصر

كلمات دالّة

#أميركا, #كورونا, #الباخرة_السياحية_المنكوبة, #الباخرة_المنكوبة_بكورونا, #السفينة_الأميركية_المنكوبة
إقرأ أيضاً نيويورك تايمز: كورونا يتفشى وأميركا قد تغلق بعض الولايات نيويورك تايمز: كورونا يتفشى وأميركا قد تغلق بعض الولايات 06:48 GMT
إقرأ أيضاً هل أصيب قائد الجيش الأميركي في أوروبا بكورونا؟ هل أصيب قائد الجيش الأميركي في أوروبا بكورونا؟ 23:29 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر