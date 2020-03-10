السفينة الأميركية الموبوءة بكورونا ترسو بميناء أوكلاند

بدأت السلطات الأميركية إخلاء الباخرة السياحية "غراند برنسيس" (GRAND PRINCESS) التي رست في ميناء أوكلاند بولاية

كاليفورنيا/ وعلى متنها ثلاثةُ آلاف وخمسُمئةِ راكب/ من ضمنهم واحدٌ وعشرون مصابا بفيروس كورونا.

واستعد المسؤولون في الولايات المتحدة لنقل آلاف الركاب إلى قواعد عسكرية للحجر الصحي وتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم.