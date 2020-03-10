ترمب: لا أعاني من أي أعراض لكورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، نافيا حاجته للخضوع لفحص للكشف عن الفيروس.

وحض ترمب الأميركيين على البقاء هادئين، مؤكدا أن الفيروس سيزول و"نعمل بجد على أكثر من صعيد بخصوص فيروس كورونا".

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كان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا رغم أن‭ ‬اثنين على الأقل من أعضاء الكونغرس، الذين التقى معهم في الآونة الأخيرة، أعلنا خضوعهما للحجر الصحي الذاتي بعد حضور مؤتمر مع شخص تأكدت إصابته بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشمان، في بيان: "الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19 كما لم تظهر عليه أية أعراض. الرئيس ترمب لا يزال في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".

وكانت شبكة "سي إن بي سي" CNBC الأميركية أفادت، في وقت سابق من الاثنين، بأن عضوين جمهوريين بالكونغرس تواصلا مع الرئيس ترمب، قبل إعلانهما دخول الحجر الصحي، إثر التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته الشبكة، فإن ترمب صافح النائب دوغ كولينز، من ولاية جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس، من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى الاثنين.