أميركا: العالم تأخر بالرد على كورونا بسبب الصين

أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، الأربعاء، أن الصين مركز وباء كورونا لم تتعامل بشكل جيد مع الفيروس.

كما اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي أن تصرفات الصين مسؤولة عن تأخر الرد العالمي على كورونا.

موضوع يهمك في رد غريب، ورغم أن البنية الصحية لديها متهالكة وعدد الوفيات من بين المسؤولين في النظام ترتفع، إلا أن إيران أبدت قلقها... إيران ترد على تهديد بومبيو: قلقون على السجناء في أميركا إيران

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي قد أعلن الثلاثاء، أن السلطات الاتحادية ستكشف خلال الساعات القادمة عن توصيات تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورنا في الولايات الأربع الأكثر تضررا حتى الآن.

وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض: "سنعمل خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ليس فقط مع ولاية واشنطن ولكن (مع) كاليفورنيا

ونيويورك وفلوريدا وسنكشف عن توصياتنا.. توصيات السي دي سي"، في إشارة إلى المراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

"يتفشى سريعا"

يشار إلى أن السلطات الصحية الأميركية كانت أشارت إلى أنها قد تغلق أجزاء من الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء فيروس كورونا الذي يتفشى سريعا في البلاد.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 900 حالة الثلاثاء، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، وقد انتقد خبراء الصحة العامة السلطات بسبب التقليل من أهمية الوباء والتأخر في بدء الاختبارات، كما توفي ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب حوالي 960 آخر وفقا لجهاز تتبع فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز، وهو ارتفاع بمئات الحالات عن اليوم السابق.

كما أعلنت ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا وأوريغون حالات الطوارئ. وأغلقت الكثير من المدارس أبوابها في جميع أنحاء البلد، مما يثير القلق بشأن تأثر العملية التعليمية، ويثقل كاهل الأسر، والمجتمعات المحلية.

من جهة أخرى، أوقف الجيش الأميركي السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، التي أصبحت الآن ثالث أكبر بقعة ساخنة في العالم، حتى 6 مايو، وهو أمر يؤثر على 4500 جندي وأفراد من أسرهم.