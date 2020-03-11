خشية من كورونا.. واشنطن تطالب إيران بالإفراج عن سجناء أميركيين

طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إيران إلى الإفراج الفوري عن السجناء الأميركيين المحتجزين لديها مع ورود تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن "الولايات المتحدة ستحمّل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أميركي. ردّنا سيكون حاسماً".

وأردف "التقارير عن انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون الإيرانية مثيرة للقلق وأقلّ ما تتطلّبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأميركيين".

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قبل ذلك قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مضيفا أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا أمر "مقلق".

واسترسل رحمن في تصريح للصحفيين في جنيف "عدد من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي.. وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحق من هذه الظروف".

وتابع "هذا هو ما يقلقني، ومن ثم فقد أوصيت إيران بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء".

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي قال، الاثنين، إن بلاده أفرجت مؤقتا عن نحو 70 ألف سجين لمكافحة تفشي فيروس كورونا في السجون، بينما أعلن مسؤولون تسجيل مئات من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وعشرات الوفيات في أنحاء البلاد.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، عن 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.