واشنطن: عقوباتنا على إيران لا تمنع مساعدتها ضد كورونا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات على إيران لا تمنع من تقديم مساعدات إنسانية لمواجهة فيروس كورونا.

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كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال أواخر فبراير الماضي، إن بلاده عرضت المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وأضاف بومبيو، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "عرضنا على إيران المساعدة". وقال: "البنية التحتية للرعاية الصحية لديهم ليست قوية، وأنا قلق للغاية من أن إيران هي التي لا تتشارك المعلومات".

وأعلنت إيران في وقت سابق الأربعاء عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة". وأضاف "مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وإجمالا توفي 354 شخصا".