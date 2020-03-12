أميركا تنصح مواطنيها بعدم السفر.. وتعلق دوري السلة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن على الأميركيين إعادة النظر في سفرهم إلى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت في بيان "تنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بإعادة النظر بسفرهم إلى الخارج بسبب التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19".

كما أضافت "العديد من المناطق في أنحاء العالم تشهد انتشارا لكوفيد-19 وتأخذ التدابير التي يمكن أن تقيد حركة المسافرين ومنها فرض حجر صحي وقيود أوسع نطاقا". وتابع البيان "حتى الدول والمناطق التي لم يتم فيها تسجيل حالات، قد تفرض قيودا على السفر من دون إنذار".

أتى تنبيه الخارجية الأميركية عقب خطاب بثه التلفزيون ليل الأربعاء للرئيس دونالد ترمب أعلن فيه تعليق الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوما.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت مطلع العام دخول أجانب زاروا الصين إلى أراضيها.

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دوري كرة السلة

بالتزامن، أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اليوم أنها ستوقف البطولة عقب مباريات يوم الأربعاء بسبب إصابة أحد لاعبي يوتا جاز بفيروس كورونا.

وجاءت عينة أحد اللاعبين إيجابية قبل لحظات من انطلاق مباراة جاز ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر الليلة الماضية.

كما أوضحت الرابطة أن اللاعب المصاب بالفيروس لم يكن في الملعب.

يذكر أن تقارير صحفية كانت أشارت إلى أن الفرنسي رودي جوبير هو المصاب.

مجلس الأمن يقلص أعماله

بدوره، قلص مجلس الأمن الدولي جدول أعماله خلال آذار/مارس كإجراء احترازي جراء تفشي الفيروس وقال ممثل الصين تشانغ جون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر إن الاجراء يضمن أن "نكون في وضع أفضل لحماية أنفسنا".

وأبلغ تشانغ الصحافيين أنه لن يتم إلغاء جلسات مجلس الأمن، لكن الصين نصحت بـ"تقليص الاجتماعات"، وخفض أعداد الوفود.

كما أضاف أن المشاورات غير الرسمية داخل المجلس قد يتم نقلها إلى قاعة أكبر "حيث يكون لدينا مساحة أكبر وعدد أقل من الأشخاص".

وكانت الأمم المتحدة أرجأت مناسبات عدة كانت مقررة في شهري آذار ونيسان بسبب تفشي كورونا، منها اجتماع حول التنوع البيئي البحري ومنتدى حول السكان الأصليين لبعض البلدان وآخر حول المرأة يشارك فيه نحو 12 ألف شخص في نيويورك.