البرازيل: وزير الاتصالات المصاب بكورونا اجتمع مع ترمب

أعلنت الحكومة البرازيلية، الخميس، أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، المصاب بفيروس كورونا المستجد، اجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

في التفاصيل، أصدر مكتب الرئيس البرازيلي، الخميس، بيانا أكد فيه أن وزير الاتصالات البرازيلي الذي اجتمع، السبت الماضي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونائبه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

بدوره، أوضح مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية، أن وزير الاتصالات واجنجارتن مصاب بفيروس كورونا بعد أن أكد تحليل ثانٍ إصابته.

وكانت صحيفة او إستادو دي ساو باولو البرازيلية قد ذكرت أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس، وأن الوزير المصاب اجتمع مع الرئيس الأميركي ونائبه.

ورافق واجنجارتن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة ونشر صورة على موقع انستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

إلى ذلك أكدت البرازيل في البيان أنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير.