الكونغرس يصادق على قرار "تقييد" ترمب بوجه إيران

أعطى الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موافقته النهائية على قرار يحد من صلاحية الرئيس دونالد ترمب بالقيام بعمل عسكري ضد إيران.

وانضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في المصادقة بغالبية 227 صوتاً مقابل 186 على القرار الذي يمنع ترمب من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونغرس.

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لكن من المؤكد أن ترمب سيستخدم حقه بنقض هذا القرار، ولن يكون باستطاعة المشرّعين الديمقراطيين المتحالفين مع حفنة من الجمهوريين المشككين بجدوى الحلول العسكرية إلغاء فيتو الرئيس لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة.

كما قال النواب الذين صوتوا لصالح القرار إنهم أرادوا بذلك ضمان أن تكون لدى الكونغرس صلاحية إعلان الحروب كما نص على ذلك الدستور الأميركي.

إلى ذلك صوّت الكونغرس على القرار بعد دقائق فقط من مقتل جنديين أميركي وآخر بريطاني في هجوم صاروخي مساء الأربعاء على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد، وهو الهجوم الأكثر دموية ضد مصالح أميركية في العراق منذ سنوات.

وكان هجوم صاروخي سابق في كانون الأول/ديسمبر قد أدى إلى مقتل متعاقد أميركي في العراق وتسبب بتصعيد عقب تحميل واشنطن ميليشيات موالية لإيران المسؤولية.

يذكر أنه في 3 كانون الثاني/يناير استهدفت غارة أميركية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران التي ردت بضربات صاروخية على قواعد عراقية تؤوي قوات أميركية.