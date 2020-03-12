لمواجهة كورونا.. ترمب يوقف السفر مع أوروبا 30 يوماً

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة جراء الإجراءات التي تم اتخاذها.

وقال ترمب في خطاب وجهه إلى الأميركيين الأربعاء من البيت الأبيض: "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من وإلى أوروبا للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

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كما أضاف أن "الخطر جراء كورونا يظل متدنياً جداً في الولايات المتحدة".

إلى ذلك تابع: "خصصنا أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا"، مشدداً على أن ما يحدث بسبب هذا الفيروس ليس أزمة مالية.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 900 حالة الثلاثاء، بحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، وقد انتقد خبراء الصحة العامة السلطات بسبب التقليل من أهمية الوباء والتأخر في بدء الاختبارات، كما توفي ما لا يقل عن 28 شخصاً وأصيب حوالي 960 آخر وفقاً لجهاز تتبع كورونا في جامعة جونز هوبكنز، وهو ارتفاع بمئات الحالات عن اليوم السابق.

وباء عالمي

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة تصنف تفشي فيروس كورونا الجديد على أنه وباء .

كما قال تيدروس خلال مؤتمر صحافي: "قلقون للغاية من مستويات الانتشار وشدته ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

وتفشى فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول، في أنحاء العالم ليتسبب في تعطيل الصناعة ووقف رحلات جوية وإغلاق مدارس وإجبار المسؤولين على تأجيل أحداث رياضية وحفلات.

إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة تفشي كورونا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً يوم 30 يناير/كانون الثاني عندما كان عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس والتي رُصدت خارج الصين أقل من 100 حالة إضافة إلى حدوث ثماني حالات عدوى بكورونا بين البشر.

وأوضح تيدروس أن هناك الآن أكثر من 118 ألف حالة إصابة في 114 دولة وأن عدد الوفيات بلغ 4291 شخصاً، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وأشار مسؤولون بالمنظمة على مدى أسابيع إلى أنهم قد يستخدمون كلمة "وباء" كمصطلح وصفي لكنهم شددوا على أنه ليس للكلمة أهمية قانونية.