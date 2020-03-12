مسؤول أميركي عن هجوم قاعدة عراقية: داعش لا يملك القدرات

تعقيباً على الهجوم الصاروخي في العراق، ذكر مصدر عسكري أميركي لشبكة "فوكس نيوز" أنه تم قصف قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد بأكثر من 15 صاروخاً، لافتاً إلى أن تنظيم "داعش" لا يمتلك هذه القدرات.

وكان الجيش الأميركي قد أكد في بيان الأربعاء أن أميركيين اثنين وبريطانياً قتلوا إثر سقوط أكثر من 15 صاروخ كاتيوشا على قاعدة عراقية تضم قوات أميركية.

The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7 — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم التحالف على تويتر سقوط أكثر من 15 صاروخاً صغيراً على قاعدة معسكر التاجي العراقية التي تستضيف قوات التحالف يوم 11 مارس/آذار في الساعة 7:35 مساء بتوقيت العراق، مشيراً إلى أنه جاري التقييم والتحقيق.

كما قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن نحو 12 من أفراد التحالف أصيبوا في الهجوم.

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أميركية، في الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية.

ولم يتم تبني أي من هذه الهجمات، غير أن واشنطن تتهم ميليشيات عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.