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واشنطن: كل الخيارات مطروحة بعد مقتل أميركيين بالعراق

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أرشيفية)
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ذكر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد الهجوم الصاروخي في العراق الذي أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجنديين أميركيين، أمس، وقال إن ميليشيات تدعمها إيران تقف وراءه.

وقال إسبر للصحافيين: "هجوم أمس الذي شنته جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران تضمن نيراناً متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي".

وأضاف: "دعوني أكون واضحاً.. الولايات المتحدة لن تتساهل مع الهجمات على شعبنا ومصالحنا وحلفائنا".

وتابع "كل الخيارات مطروحة على الطاولة في سبيل مثول الجناة أمام العدالة ومواصلة الردع".

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#العراق
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