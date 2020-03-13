أوهايو: 100 ألف إصابة محتملة بكورونا في الولاية

قالت مديرة قطاع الصحة في أوهايو إيمي أكتون، إن الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأميركية قد يكون لديها بالفعل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المسؤولة، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى جانب الحاكم مايك ديواين، إن الولاية تسجل عمليات انتقال "مجتمعية" للفيروس، أي محليا بين السكان، وليس عن طريق أشخاص سافروا إلى المناطق المصابة.

وأضافت أكتون: "بناء على ما نعرفه عن كيفية الانتقال المجتمعي، فإن 1% على الأقل من السكان مصابون بالفيروس في أوهايو اليوم".

وأفادت: "لدينا 11.7 مليون نسمة، وبعملية حسابية بسيطة، تكون النتيجة 100 ألف. وهذا يعطيكم فكرة عن كيفية انتشار الفيروس بسرعة".

وقالت "هذا من نوع الأوبئة العالمية التي تحدث مرة كل 50 عاماً، ونحن نتوقعه".

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ويوجد في أوهايو حاليا 5 حالات مؤكدة، و52 يجري التحقق منها. لكن عدد الاختبارات التي أجريت في الولاية، كما هي الحال في سائر الولايات المتحدة، محدود للغاية في الوقت الحالي.

سجلت الولايات المتحدة حوالي 1700 إصابة، وو40 وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وقال الحاكم ديواين متحدثاً عن وضع "أزمة" "نعرف أن هذه الأرقام ستستمر في الارتفاع". وأمر بحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع في الولاية.