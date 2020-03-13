ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى "على نطاق كبير"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الجمعة، إن فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق كبير قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.

.... Their response to H1N1 Swine Flu was a full scale disaster, with thousands dying, and nothing meaningful done to fix the testing problem, until now. The changes have been made and testing will soon happen on a very large scale basis. All Red Tape has been cut, ready to go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

وكتب ترمب على تويتر: "أجرينا التغييرات، وسيجرى الفحص قريبا على نطاق واسع للغاية. ألغينا كافة التعقيدات الروتينية ومستعدون للانطلاق".

وانتقد ترمب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إحدى أهم المؤسسات الأميركية في مكافحة الفيروس، لاستخدام نظام فحص قال إنه سيظل دوما "غير دقيق وبطيء بالنسبة للتعامل مع وباء كبير النطاق".

ولم يذكر ترمب سبب عدم دقة نظام الفحص، لكن أنتوني فوتشي، أهم مسؤول أميركي في مكافحة الأمراض المعدية، قال أمس الخميس، إن الناس لا يمكنهم الخضوع للفحص بسهولة، وإن نظام الفحص الأميركي "لا يتسق تماما مع ما نحتاجه الآن".

ويجد المسؤولون والمشرعون الأميركيون صعوبة في التحري عن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في البلد، وهو ما عزوه لانخفاض معدلات الفحص.