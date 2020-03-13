وزير داخلية أستراليا المصاب بكورونا التقى إيفانكا ترمب

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى، بعد أيام من عودته من واشنطن حيث التقى إيفانكا ترمب ووزير العدل وليام بار.

تبيّن أن إحدى المصابات بالكورونا الذين أعلن عنهم البارحة كانت تتقبّل التعازي بوفاة أحد أفراد عائلتها لمدّة يومين.

مع دعاءنا لها بالعزاء والشفاء، أليس من واجب السلطات الطبّية إعلان هذا الموضوع لكي يدخل كل أصدقاؤها وأقاربها ممنّ حضروا العزاء، في حالة حجر صحي؟

هذا التكتّم "جريمة"! pic.twitter.com/QTAJtEn9tz — Alain Aoun (@Alain_Aoun) March 13, 2020

وعاد الوزير مؤخراً من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث شارك قبل أسبوع في واشنطن في اجتماع تحالف "فايف آيز" الذي يضمّ أجهزة استخبارات أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

والتقى كذلك ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترمب في 6 آذار/مارس وفق صورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن يظهران فيها يقفان قريبين من بعضهما. ولم يعرف بعد متى انتقلت العدوى إلى داتون.

حضر اجتماعاً حكومياً

وقال الوزير النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا "استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق". وأضاف "تقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالإرشادات".

وأكد داتون أنه يشعر بأن حالته "جيدة". إلا أن تشخيص المرض لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين ورئيس الوزراء سكوت موريسون. وقال مكتب رئيس الوزراء إن داتون حضر اجتماعاً للحكومة الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "الأشخاص الذين اختلطوا من قرب بالوزير خلال الساعات الأربع والعشرين قبل ظهور الأعراض عليه يحتاجون إلى عزل أنفسهم"، ولكن هذا لا يشمل رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة الباقين.

وفي تنزانيا، عزل وزير الداخلية تريسي مارتن الذي التقى داتون في واشنطن نفسه وسيخضع لفحص الفيروس غدا السبت، وفق وسائل الإعلام المحلية. وسجّلت أستراليا 184 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و3 حالات وفاة.