ترمب: خضعت لفحص كورونا وفي انتظار النتائج

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي حول فيروس كورونا، السبت، إن الحكومة الفيدرالية تعمل بالطاقة الكاملة لهزيمة فيروس كورونا، مؤكدا خضوعه لفحص كورونا وانتظاره للنتائج.

وذكر ترمب أن عدد وفيات كورونا في أميركا بلغ 50 شخصا، معربا عن أمله ألا تزداد الوفيات، وحمّل الصين مسؤولية انتشار الفيروس.

وكشف الرئيس الأميركي عن خضوعه لفحص كورونا، وذكر أنه اعتاد على المصافحة، وأنه سيحاول تجنبها مستقبلا.

وأكد ترمب تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كوورنا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.

وأثنى على التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس فيما يخص حزمة تشريعية لمواجهة آثار كورونا.

وأشار إلى توفير فحص كورونا مجانا لمن يحتاجه وستتحمل الحكومة الفيدرالية تكلفته.

أميركا تحظر الرحلات من بريطانيا وأيرلندا

وأعلن الرئيس الأميركي ترمب أن حظر الدخول إلى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الآونة الأخيرة في دول شنغن في أوروبا، سيوسع نطاقه ليشمل بريطانيا وأيرلندا.

ورد ترمب على أسئلة صحافيين عما إذا كان الحظر سيشمل هاتين الدولتين اللتين كانتا معفيتين حتى الآن، بالقول "سيتم إعلان ذلك".

وفي وقت لاحق، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أن حظر الرحلات من بريطانيا وأيرلندا سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء عند الساعة 4,00 بتوقيت غرينتش.

Donald Trump doesn’t know what “social distancing” means. pic.twitter.com/t0aOEEbgE9 — Jules Morgan (@glamelegance) March 14, 2020

وقال الرئيس الأميركي، إنه أنهى اجتماعات في البيت الأبيض، السبت، بشأن انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، وسيعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا حول الفيروس.

ودعا الرئيس الأميركي في تغريدة إلى ما ‭ ‬وصفه بـ"التباعد الاجتماعي" لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبعد ساعات قليلة من إعلان حالة الطوارئ بالولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي، أن الأحد، سوف يكون يوما وطنيا للصلاة من أجل حماية أميركا ومنحها القوة في مثل هذه الأوقات العصيبة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال عبر حسابه في تويتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن يوم الأحد 15 مارس يوما وطنيا للصلاة. نحن بلد، طوال تاريخنا، نتطلع إلى الله للحماية والقوة في مثل هذه الأوقات".

....No matter where you may be, I encourage you to turn towards prayer in an act of faith. Together, we will easily PREVAIL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

وأضاف: "بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه، أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني.. معا، سوف ننتصر بسهولة".

وأعلن الرئيس ترمب، بعد ظهر يوم الجمعة، رسميا حالة الطوارئ الوطنية التي قال إنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا التاجي المنتشر.

كما أعطى سلطة جديدة واسعة لوزير الصحة أليكس عازار، الذي قال إنه سيكون قادرا الآن على التنازل عن بعض الأنظمة لمنح الأطباء والمستشفيات مزيدا من المرونة للاستجابة للفيروس.

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وقال ترمب إنه يتنازل أيضاً عن بعض اللوائح للسماح للمستشفيات بأن "تفعل ما تريد. يمكنهم أن يفعلوا ما عليهم القيام به"، مضيفا: "إننى أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية، وهما كلمتان كبيرتان جدا".

وأضاف: "إننى أحث كل ولاية على إقامة مراكز لعمليات الطوارئ على الفور"، مشدداً على أن "هذا سيمر، وسوف يمر، وسنكون أقوى".

يأتي ذلك فيما ارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 1800 حالة، حتى مع إجراء اختبارات متفرقة وقطعية، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 41.