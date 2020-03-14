مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون للحد من أضرار كورونا

أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة حزمة مساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت تشمل إتاحة فحوص مجانية وإجازات مرضية مدفوعة الأجر في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء الذي أغلق المدارس والأنشطة الرياضية والأعمال.

وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 363 صوتا مقابل 40 على حزمة تتكلف مليارات الدولارات من شأنها توسيع برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة من قد يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع القادمة.

....the health and well-being of American families FIRST. Look forward to signing the final Bill, ASAP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020

وقال الرئيس دونالد ترمب إنه يؤيد حزمة الدعم مما يعزز احتمال إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاقه الجمهوريون في الأسبوع القادم. وكتب ترمب على تويتر "أشجّع جميع الجمهوريين والديموقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم". وأضاف "سأمنح دائما الأولوية لصحة ووضع العائلات الأميركية"، مضيفا "أتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن".

ومشروع القانون نتاج مفاوضات مكثفة بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيفن منوتشين وزير الخزانة والموكل من ترمب لتولي المسألة.

ويمنح مشروع القانون إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمتضررين من الفيروس. وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.

وسيُسمح للموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم. كما سيوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.

وسيعزز أيضا مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.

وسيعلق مشروع القانون قيدا جديدا كانت إدارة ترمب تعتزم تطبيقه في الأول من أبريل نيسان يلغي المزايا المتعلقة بقسم الغذاء لحوالي 700 ألف بالغ بلا أطفال وغير عاملين.