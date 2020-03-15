أميركا.. كورونا تجبر المتاجر على تخفيض ساعات العمل

أثار تفشي فيروس كورونا مخاوف بشأن العاملين في المتاجر الأميركية مع تكدس زائريها في جميع أنحاء الولايات المتحدة لشراء احتياجاتهم المنزلية من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات لتخزينها في حالة الطوارئ.

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وفي هذا الإطار، أعلنت سلسلة متاجر وول مارت الشهيرة أنها ستخفض ساعات العمل في فروعها كافة ابتداء من اليوم الأحد وسط مخاوف من عدوى الفيروس، وفقا لبيان الشركة نشرتها The Hill الأميركية.

وابتداء من اليوم، سيتم فتح متاجر وول مارت من الساعة 6 صباحًا إلى 11 مساءً ، وستستمر المتاجر التي تعمل سابقا في ظل ساعات مخفضة في العمل على هذا النحو.

متاجر التجزئة وعبء كورونا

وقالت الشركة في بيان "سيساعد ذلك على ضمان قدرة المستهلكين والشركاء على تخزين المنتجات التي يبحث عنها عملاؤنا وإجراء عمليات التنظيف والتعقيم".

وتأتي هذه الأنباء وسط مخاوف المتعاقدين بنظام الساعات مثل الأشخاص الذين توظفهم وول مارت، والذين غالباً ما يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الإجازات المرضية المدفوعة الأجر أو التأمين الصحي ويتعاملون مع مئات الأشخاص في كل نوبة عمل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وول مارت عن سياسة إجازة مرضية مدفوعة الأجر تصل إلى 26 أسبوعًا لكل من الموظفين بدوام كامل ودوام جزئي الذين يصابون بفيروس COVID-19.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن السبت أن عدد وفيات كورونا في البلاد بلغ 50 شخصا، معربا عن أمله ألا تزداد الوفيات، وحمّل الصين مسؤولية انتشار الفيروس. كما أكد تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.