على مسرح خال.. مناظرة بين بايدن وساندرز

يتواجه جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، وبيرني ساندرز، المتصدّر السابق للانتخابات التمهيدية، مساء اليوم الأحد وجهاً لوجه في مناظرة تلفزيونية في إطار سباق المرشّحين الديمقراطيين الذي طغى عليه تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وسيبدو مسرح شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية خاليا مقارنة بمناظرات سابقة كانت تجمع أكثر من عشرين مرشّحا في أمسيتين متتاليتين في بدايات الانتخابات التمهيدية.

وستكون هذه المناظرة التي تُجرى ليل الأحد-الاثنين وتستمر ساعتين، الحادية عشرة في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الديموقراطي، وسيتواجه فيها بايدن، نائب الرئيس السابق، مع ساندرز، السناتور الاشتراكي. وتجرى المناظرة عشية جولة جديدة من الانتخابات التمهيدية الثلاثاء في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأوهايو.

والأربعاء أعلن ساندرز أنّه باقٍ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية على الرّغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكّداً أنّه يعتزم "فعل كلّ شيء" لهزيمة الرئيس دونالد ترمب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال السناتور المستقل البالغ من العمر 78 عاماً، خلال مؤتمر صحافي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت، إنّه يتطلّع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقرّرة بينه وبين بايدن مساء الأحد.

وقال إنّ هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق "ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل" لهزيمة الرئيس الجمهوري. وأوضح ساندرز أنّ أولويته الرئيسية هي هزيمة ترمب "الخطير".

وكان بايدن أعلن الثلاثاء "مد اليد" لساندرز لكي يهزما معا ترمب في استحقاق تشرين الثاني/نوفمبر. وقال بايدن الذي يمثل التيار المعتدل في الحزب الديمقراطي "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب". وأضاف في خطاب هادئ أنه يتشاطر مع ساندرز "هدفا مشتركا"، مؤكدا "سنهزم دونالد ترمب (...) وسنوحد هذه الأمة".

والمناظرة التلفزيونية بين بايدن وساندرز التي كانت مقررة الأحد في أريزونا، نقلت إلى واشنطن على أن تجرى بلا جمهور. ومن شأن ذلك أن يصب في غير مصلحة ساندرز القادر على إلهاب حماسة الجماهير.

إلا أن تساؤلات تطرح أيضا حول قدرة بايدن على الإقناع في المناظرة، ولا سيّما بعد أدائه غير المتمكّن في المناظرات السابقة ناهيك عن الأخطاء وزلات اللسان.

وجمع بايدن بفضل سلسلة انتصاراته الانتخابية حتى الآن عددا كبيرا من المندوبين الذين سيعينون في تموز/يوليو مرشح الحزب الديموقراطي للبيت الأبيض، محققا بذلك تقدما كبيرا على ساندرز.

وأعلنت السلطات في ولاية لويزيانا الجمعة إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها والتي كانت مقررة مطلع نيسان/إبريل، لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا، لتصبح بذلك أول ولاية أميركية تتخذ قرارا مماثلا.

ووجّه المرشّحان انتقادات شديدة الخميس للطريقة التي يُدير بها الرئيس دونالد ترمب ملفّ فيروس كورونا المستجدّ، منددين بـ"عدم كفاءته" وبـ"لجوئه إلى كراهية الأجانب".

وكان كوفيد-19 الذي أصاب اكثر من ألفي شخص في الولايات المتحدة وأودى بأكثر من 47 أثار انقساما بين الجمهوريين والديموقراطيين في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.

وبدا أن الولايات المتحدة تحاول سد الثغرات في نظامها الصحي الذي يفتقر إلى تغطية شاملة، وذلك عبر إعلان مجانية إجراء الفحوص وتسهيل حصول العاطلين من العمل على التغطية اللازمة إضافة إلى رصد أموال فدرالية لتمويل برنامج التصدي لكورونا.