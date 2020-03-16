بايدن وساندرز يهاجمان ترمب: يجب إعلان الحرب على كورونا

هاجم جو بايدن وبيرني ساندرز، الأحد، خلال مناظرة ثنائية بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة فيروس كورونا.

واعتبر بايدن أن من الضروري إعلان "الحرب" على الفيروس و"القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله الرئيس".

موضوع يهمك مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا سيما في ولاية كاليفورنيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين للتوقف عن... ترمب يؤكد: لا داعي للهلع لا تخزنوا الطعام أميركا

وقال نائب الرئيس الأميركي السابق "كنت سألجأ إلى الجيش على الفور، الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها" البلاد.

من جهته، اتهم ساندرز ترمب بـ تقويض" عمل الخبراء، وقال "علينا إسكات هذا الرئيس الآن".

إلغاء تجمعات انتخابية

هذا وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي أودى بـ57 أميركياً حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

وفرضت العديد من الولايات والمدن قيوداً على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.

ويتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ"الديمقراطي الاجتماعي"، لمواجهة ترمب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

إلى ذلك، أكد طبيب ترمب، السبت، عدم إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد لقائه أعضاء وفد رئاسي برازيلي تبينت إصابتهم لاحقاً.

تهديد صحة الناخبين

تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة، الثلاثاء، في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.

لكن ولاية جورجيا أعلنت إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لمدة شهرين السبت، فيما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة الناخبين.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية لمدة 11 أسبوعاً.