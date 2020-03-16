بومبيو للصين: لا تنشروا شائعات غريبة حول كورونا

حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصين، الاثنين، من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تحدّث مسؤول صيني في بكين عن نظرية مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة في تفشي الفيروس.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية، أن بومبيو أكد في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، أن "الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة، وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".

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واستدعت واشنطن الجمعة السفير الصيني للإعراب عن احتجاجها.

جاء ذلك بعد تغريدات لجاو ليجيان وهو متحدث باسم الخارجية الصينية الخميس لمح فيها إلى أن الجيش الأميركي جلب الفيروس إلى ووهان، المدينة الصينية التي انتشر منها كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر بحسب العديد من الخبراء.

هذا وتجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم سبعة آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس.

وقضى سبعة آلاف وسبعة أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة.

وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين، وبلغ 3213، تليها إيطاليا بـ2158 وفاة، ونحو 28 ألف مصاب.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الاثنين، إن فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكدا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.

ودعا أدهانوم خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.