واشنطن تحذر بغداد: لن نتسامح مع أي هجمات ضد جنودنا

دعا وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي إلى حماية قوات التحالف الدولي، المتواجدة على الأراضي العراقية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزراة الإثنين

وحذر بومبيو من أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية للدفاع عن النفس، وحماية الجنود الأميركيين. كما أبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن أميركا ستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة للدفاع عن النفس إذا هوجمت.

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إلى ذلك، أفاد بيان الخارجية بأن بومبيو "شدد على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن تلك الهجمات، مؤكداً أن بلاده لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات

لأرواح الأميركيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعاً عن نفسها".

وذكر مسؤولون أميركيون وعراقيون أن الرجلين تحدثا مساء الأحد بعد أن أصيب ثلاثة جنود أميركيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال 3 أيا على

قاعدة التاجي العراقية شمالي بغداد.

يشار إلى أن القاعدة التي تضم قوات أميركية وبريطانية، تعرضت لهجومين خلال 3 أيام، يومي الخميس والسبت الماضيين، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وبريطاني وإصابة آخرين، في الهجوم الأول، في حين أدى الهجوم الثاني، السبت، إلى إصابة عنصرين من الدفاع الجوي العراقي بجروح خطيرة، نتيجة سقوط صاروخين على مدرج الطائرات العراقية، إضافة إلى جرح ثلاثة عناصر من القوات الأميركية، حالتهم مستقرة.