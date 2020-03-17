بومبيو: نعتقد أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك بسوريا

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن اعتقاد الإدارة الأميركية بأن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك في سوريا.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تبحث "تقديم مساعدات لتركيا بعد مقتل العشرات من جنودها في سوريا".

من جهة أخرى، أعلن بومبيو فرض عقوبات على وزير دفاع النظام السوري علي عبدالله أيوب "لاقترافه أعمال عنف".

من جانت آخر، كشف بومبيو أن السلطات الإيرانية "تبحث مسألة إطلاق سراح أميركيين معتقلين" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأخيراً، أدان بومبيو قرار الصين سحب اعتمادات وتراخيص صحفيين أميركيين، بسبب الأزمة بين البلدين على خلفية الاتهامات المتبادلة بالتسبب بوباء فيروس كورونا.