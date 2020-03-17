ترمب: سنكسب المعركة ضد كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، توسيع خدمات الرعاية الطبية في البلاد عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحافي له من واشنطن، أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر، لافتا إلى أن 13مطارا شهدوا عمليات فحص من المرض.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، وضع وزير الدفاع الأميركي ونائبه في الحجر الصحي بسبب وباء كورونا... كورونا.. وضع وزير دفاع أميركا ونائبه بالحجر الصحي فيروس كورونا

في السياق، أكد ترمب أن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من تداعيات الوباء العالمي، معلنا أن الحكومة ستوفر الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة.

كما طالب الرئيس الأميركيين بالعمل من المنازل.

وأطلق الرئيس الأميركي تصريحا قوياً، قائلا :"لا نريد لشركات الطيران أن تفلس"، في إشارة منه إلى أن قطاع الطيران يمر بوقت صعب.

بنس للأميركيين: تجنبوا التجمعات

بدوره، أوضح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنه يجب التركيز على الاختبارات وإجراءات الوقاية من كورونا.

وأضاف أن الالتزام بالإرشادات سيؤدي إلى تراجع انتشار الفيروس، مؤكدا أنه على الأميركيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي.

كذلك أعلن أن وسائل الإعلام ستطلق حملة توعية حول مواجهة المرض.

الخزانة: الطيران يواجه أسوأ أزماته

من جهة أخرى، طالبت الخزانة الأميركية من الأميركيين مواصلة تقديم الكشوفات الضريبية، مؤكدة أن قطاع الطيران في البلاد يواجه إحدى أسوأ أزماته حاليا.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عن خطة دعم ورزمة حوافز للاقتصاد لمواجهة كورونا.

ارتفاع الإصابات

يشار إلى أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته في 13 مارس/آذار وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس.

لقاح بنتائج واعدة

يذكر أن ترمب كان أكد أن لقاحاً ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة، قائلا: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام".

ولقت إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس".

كما أضاف: "نحن متقدمون على أوروبا ولدينا سياسة احتواء للفيروس".

وتابع: "سننظر في فرض عزل على بعض مناطق مصابة لكن ليس الآن"، مشدداً: "لم نقرر بعد بشأن مسألة العزل التام ونأمل أن لا نصل إلى هذا الحد".

كذلك أكد ترمب: "نحن نسيطر على انتشار الفيروس. وسنغلق الحدود مع كل الدول التي تتعرض لانتشار كبير للفيروس".

وقال: "إجراءاتنا ضد كورونا ضرورية وسنعدلها إذا تطلب الأمر".

إلى ذلك أشار إلى أن "أسواق الأسهم تعرضت لضربة كبيرة بسبب تداعيات كورونا".