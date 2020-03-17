ترمب: سنكسب المعركة ضد كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، توسيع خدمات الرعاية الطبية في البلاد عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحافي له من واشنطن، أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر، لافتا إلى أن 13مطارا شهدوا عمليات فحص من المرض.

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في السياق، أكد ترمب أن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من تداعيات الوباء العالمي، معلنا أن الحكومة ستوفر الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة.

كما طالب الرئيس الأميركيين بالعمل من المنازل.

وأطلق الرئيس الأميركي تصريحا قوياً، قائلا :"لا نريد لشركات الطيران أن تفلس"، في إشارة منه إلى أن قطاع الطيران يمر بوقت صعب.

بنس للأميركيين: تجنبوا التجمعات

بدوره، أوضح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنه يجب التركيز على الاختبارات وإجراءات الوقاية من كورونا.

وأضاف أن الالتزام بالإرشادات سيؤدي إلى تراجع انتشار الفيروس، مؤكدا أنه على الأميركيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي.

كذلك أعلن أن وسائل الإعلام ستطلق حملة توعية حول مواجهة المرض.

الخزانة: الطيران يواجه أسوأ أزماته

من جهة أخرى، طالبت الخزانة الأميركية من الأميركيين مواصلة تقديم الكشوفات الضريبية، مؤكدة أن قطاع الطيران في البلاد يواجه إحدى أسوأ أزماته حاليا.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عن خطة دعم ورزمة حوافز للاقتصاد لمواجهة كورونا.