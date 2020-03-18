أميركا.. وفاة 100 وإصابة أكثر من 5 آلاف بكورونا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى مئة وتجاوز عدد المصابين 5 آلاف حالة، بحسب ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، التي قالت إن الوفيات تركزت على كبار السن.

وتتبعت الصحيفة كل حالة وفاة معروفة في الولايات المتحدة، وحللت البيانات المقدمة من مسؤولي الصحة في الولايات، وأسر الضحايا، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وكان المتوفون يعانون من أمراض صحية مزمنة، مما يجعل من الصعب على أجسادهم مقاومة الفيروس. كما كان بعضهم يعاني من مرض السكري أو الفشل الكلوي أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض رئوية، وكان جميعهم تقريباً (حوالي 85%) أكبر من 60 عاماً. إلى ذلك كان نحو 45% منهم أكبر من 80 عاماً.

ومن غير الواضح كيف أصيب بعضهم بالفيروس، لكن أكثر من ثلثهم كانوا يعيشون في دار الرعاية عندما أصيبوا بالعدوى، كما هو الحال في منظمة رعاية الحياة في مركز كيركلاند بولاية واشنطن، حيث توفي 27 من سكان المنشأة البالغ عددهم 120 نسمة، ما دفع الخبراء بالشعور بقلق عميق من تمدد كورونا في أجزاء واسعة داخل أميركا.

أكثر من 7 آلاف وفاة

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم بلغت 7813 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة أجرتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

إلى ذلك سجلت أكثر من 189,680 إصابة في 146 بلداً ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

ومنذ الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، تم تسجيل 806 وفيات و14,159 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجل فيها أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة هي إيطاليا بـ345 وفاة جديدة تليها إسبانيا (182) وإيران (135).

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين -- باستثناء هونغ كونغ وماكاو -- 80,881، بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68,869 مصاب. يذكر أن الوباء ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وتم تسجيل 21 إصابة جديدة و13 وفاة في الصين بين الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين و17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

أما خارج الصين، فسُجّلت 4587 وفاة بحلول الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء (793 جديدة) بين 108,805 إصابة (14,138 جديدة).

والدول الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين هي إيطاليا (2503 وفيات 31,506 إصابات) تليها إيران (988 وفاة و16,169 إصابة) ومن ثم إسبانيا (491 وفاة و11,178 إصابة) تليها فرنسا (148 وفاة و6633 إصابة).

ومنذ الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، سجلت حالات وفاة أولى بالفيروس في ماليزيا والبرازيل والدومينيكان. وأعلنت بنين رصد إصابات هي الأولى.