بومبيو: سندعم رئيس الوزراء العراقي.. بشروط

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان‭ ‬ضمن أمور أخرى.

من جانبه، قال الزرفي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة.

موضوع يهمك أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أنه قد يستغرق الحصول على لقاح لكورونا بين 12 و18 شهراً.وقال إسبر الثلاثاء إن "بعض... إسبر: لقاح كورونا قد يستغرق بين 12 و18 شهراً فيروس كورونا

كما أكد الزرفي أنه سيعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة وإنهاء كل‭ ‬المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة.

ملفات شائكة

يشار إلى أن الرئيس العراقي، برهم صالح، كلف الثلاثاء، محافظ النجف السابق، عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً وذلك في محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي.

والزرفي مسؤول سابق في الإدارات التي تتابعت على العراق منذ 2003، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. كما يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

يذكر أن تكليف الزرفي جاء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، وتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان المنقسم، حيث لا تزال حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مستمرة بتصريف الأعمال.

ومن المفترض أن تنتظر الزرفي ملفات شائكة عدة، فهو يملك 30 يوماً لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، وبعدها عليه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وتمرير موازنة يتوقّع أن تكون بعجز كبير جداً، والأهم من ذلك قص أجنحة الميليشيات الإيرانية التي باتت تتحكم بمفاصل حساسة في الدولة العراقية، والتي كانت واحدة من أهم الأسباب التي أدت لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالبة بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات نيابية مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصراً، وطبعا إلغاء هيمنة النفوذ الإيراني على البلاد.