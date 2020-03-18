شوارع واشنطن مهجورة بسبب فيروس كورونا

بدت شوارع العاصمة الأميركية واشنطن شبه خالية في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

شل فيروس لا يرى بالعين المجردة مناحي الحياة في واشنطن، حيث خلت الشوارع من المارة في موسم الربيع حيث تكتظ الشوارع بالسياح، وبقي موظفو الحكومة الفيدرالية في بيوتهم باستثناء الذين يعملون في القطعات الضرورية.

والتزم موظفو الحكومة بتوصيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ناشد مواطنيه عدم التجمع أكثر من 10 أشخاص، وممارسة الحجر الصحي إذا شكوا بإصابتهم بفيروس كورونا.

هذا وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى مئة، وتجاوز عدد المصابين 5 آلاف حالة، بحسب ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، التي قالت إن الوفيات تركزت على كبار السن.

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عمدة واشنطن طلبت أيضا من المطاعم إغلاق أبوابها، واستجاب أصحاب المطاعم للقرار. وعلى باب أحد المطاعم المعروفة، شوهدت يافطة معلقة مكتوب عليها: "أغلق بسبب كورونا".

ووجد مقهى أميركي صغير في واشنطن حلا ببيع القهوة عبر نافذة صغيرة تجنبا للاختلاط مع الزبائن.