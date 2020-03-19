إصابة نائبين بالكونغرس الأميركي بفيروس كورونا

قال اثنان من أعضاء مجلس النواب الأميركي إن الفحوص أكدت إصابتهما بفيروس كورونا ليسجلا بذلك أول إصابات بالفيروس في الكونغرس.

وقال النائب ماريو دياز-بالارت، وهو جمهوري، في بيان إنه في حجر صحي طوعي منذ أن أدلى بصوته يوم الجمعة في مقر مجلس النواب. وأضاف أنه لم يرجع إلى بيته في جنوب فلوريدا لأن ظروفه الصحية تعرض زوجته لمخاطر صحية كبيرة بشكل استثنائي.

وقال عضو الكونغرس، البالغ من العمر 58 عاما، إنه عانى من حمى وصداع مساء يوم السبت وأُبلِغ "منذ قليل" بأن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما قال بن مكادامز، عضو مجلس النواب عن ولاية يوتا، في بيان إن بعض الأعراض التي تشبه نزلة البرد الخفيفة ظهرت عليه مساء يوم السبت بعد عودته من واشنطن، وإنه عزل نفسه في المنزل يوم الأحد.

وشارك دياز-بالارت ومكادامز في تصويت على مشروع قانون لمواجهة فيروس كورونا امتد حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة في مقر مجلس النواب.

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وقال مكادامز، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويبلغ من العمر 45 عاما إن حالته ساءت وخضع للفحص يوم الثلاثاء بناء على تعليمات الطبيب. وأضاف أنه علم بإصابته أمس الأربعاء.

ومجلس النواب في حالة راحة حاليا ومن المقرر أن يعود للعمل الأسبوع المقبل.

وفرض عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حجرا صحيا على أنفسهم في الأسابيع القليلة الماضية لأنهم ربما خالطوا شخصا مصابا بفيروس كورونا. لكن دياز-بالارت ومكادامز هما أول من يعلن إصابته بالفيروس بين أعضاء الكونغرس.