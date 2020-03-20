غضب ضد سيناتور.. اتهم بالاستفادة من معلومات استخباراتية

اتهمت وسائل إعلام أميركية رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الجمهوري ريتشارد بور باستغلال مسألة تفشي كورونا المستجد لبيع أسهم وتحذير المتبرعين الأثرياء من كارثة وشيكة منذ شباط/فبراير في وقت لم يكن البيت الأبيض قد رفع من مستوى تهديد الوباء بعد.

ووجهت حملة من الانتقادات على مواقع التواصل ضد السيناتور الذي يتلقى بشكل شبه يومي تقارير من لجنة الاستخبارات بشأن الأخطار المحدقة بالبلاد.

وكتب بور نفسه على موقع "فوكس نيوز" في 17 شباط/فبراير أن الحكومة الأميركية "مستعدة أكثر من أي وقت مضى" لمكافحة وباء كوفيد-19، مؤكداً أن الأميركيين محميون بشكل جيد منه.

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بيع أسهم في البورصة

وفيما كانت الإدارة الأميركية تكرر أن الفيروس لن ينتشر بشدة في الولايات المتحدة، قام بور وزوجته في 13 شباط/فبراير ببيع ما لا يقل عن 582 ألف دولار حتى 1,6 مليون دولار من الأسهم في البورصة، وفق منظمة "برو ريبوبليكا" الإعلامية نقلاً عن مصادر مالية.

كما أكد السيناتور قبل أسبوعين من ذلك، خلال اجتماع مغلق مع متبرعين أثرياء أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديداً مساوياً لتهديد الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918، الذي تسبب بمقتل عشرات الملايين من الأشخاص.

وحصلت الإذاعة على تسجيل للسيناتور عن ولاية كارولاينا الشمالية يقول فيه للمتبرعين قبل 15 يوماً من إعلان ترمب منع دخول الوافدين من أوروبا "يمكن أن أقول لكم شيئاً واحداً عن هذا. إنه أعنف بكثير من حيث طريقة انتقاله مما شهدناه في التاريخ الحديث". وأضاف "سيكون مشابهاً ربما لجائحة عام 1918".

في المقابل، اتهم السيناتور الجمهوري إذاعة "ناشيونال بابليك" بأنها "فسرت بطريقة غير مسؤولة" تصريحاته للمتبرعين.

يذكر أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بلغ الجمعة 14 ألف حالة مع 205 وفيات، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز.