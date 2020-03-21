ترمب يلوم الصين ويؤكد: سنكسب المعركة ضد كورونا

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأميركيين على مواجهة آثار كورونا، مؤكدا "سنكسب معركتنا ضد فيروس كورونا رغم أنه عدو صعب".

وأضاف الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي للإدارة الأميركية حول وباء كورونا أن هناك اختبارات مجانية للكشف عن حالات مصابة بالفيروس.

موضوع يهمك رزحت أوروبا التي أضحت بؤرة تفشي فيروس كورونا تحت ظل الوباء بحسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، مع تسجيل... أوروبا تئن تحت عباءة كورونا.. حصاد موت جديد العرب و العالم

ولام ترمب الصين قائلا: "كان على الصين إبلاغنا لحظة ظهور وباء كورونا"، كما هاجم صحيفة "واشنطن بوست"، متهما إياها بأنها تغطي الأحداث بدون دقة.

وأعلن ترمب مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب وباء كورونا.

وجدد الرئيس الأميركي ترجيحه أن يكون عقار الملاريا مناسبا لعلاج كورونا. وقال "سنكتشف ذلك في المستقبل".

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن الشعب الأميركي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة كورونا.

وأضاف بنس "نحاول تلبية كل ما يحتاجه الأطباء لمواجهة الفيروس"، مؤكدا أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعاونان لمواجهة كورونا.

بنس: سأخضع لفحص كورونا أنا وزوجتي

وأعلن نائب الرئيس الأميركي أنه سيخضع، السبت، لفحص فيروس كورونا المستجد بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس "رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد أنني معرض (للإصابة)، وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سأخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر".

وأضاف "لا الرئيس (دونالد ترمب) ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتا إلى أن الأخير "بخير".

فيما أعلن مسؤول أميركي خلال المؤتمر الصحافي إجراء فحوص طبية على مئات الآلاف من الأميركيين.

وأضاف لدينا خطة واضحة لتقليل انتشار الفيروس، مطالبا الأميركيين باتباع الإجراءات الطبية لوقف انتشار كورونا.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا مشددة جداً في آذار/مارس على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.