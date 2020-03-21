ترمب: سنكسب المعركة ضد كورونا

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأميركيين على مواجهة آثار كورونا. مؤكدا "سنكسب معركتنا ضد فيروس كورونا".

وأضاف الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي للإدارة الأميركية حول وباء كورونا أن هنناك اختبارات مجانية للكشف عن حالات مصابة بالفيروس.

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وأعلن ترمب مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب وباء كورونا.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن الشعب الأميركي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة كورونا.

وأضاف بنس "نحاول تلبية كل ما يحتاجه الأطباء لمواجهة الفيروس"، مؤكدا أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعاونان لمواجهة كورونا.

بنس: سأخضع لفحص كورونا أنا وزوجتي

واعلن نائب الرئيس الأميركي أنه سيخضع السبت لفحص فيروس كورونا المستجد بعدما تبين ان احد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس "رغم ان طبيب الابيض أوضح ان لا سبب يدعو للاعتقاد انني معرض (للاصابة) وان لا حاجة لاجراء الفحص، وانطلاقا من المهمات التي اقوم بها بوصفي نائبا للرئيس على راس فريق البيت الابيض لمكافحة فيروس كورونا، سنخضع زوجتي وانا لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر".

واضاف "لا الرئيس (دونالد ترمب) ولا انا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتا الى ان الاخير "بخير".

فيما أعلن مسؤول أميركي خلال المؤتمر الصحافي إجراء فحوصات طبية على مئات الآلاف من الأميركيين.

وأضاف لدينا خطة واضحة لتقليل انتشار الفيروس، مطالبا الأميركيين باتباع الإجراءات الطبية لوقف انتشار كورونا.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا مشددة جداً في آذار/مارس على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.