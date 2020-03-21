كورونا يصل مكتب نائب ترمب.. وتتبع للمخالطين

أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأميركي بفيروس كورونا، وفق ما أكدت المتحدثة باسم مايك بنس الجمعة.

وقالت كيتي ميلر إن الرئيس دونالد ترمب ونائبه لم يخالطا الموظف عن قرب.

كما أوضحت أن مكتب بنس أُخطر بنتيجة التحليل مساء الجمعة. ولم يُكشف عن هوية الموظف.

إلى ذلك، أكدت ميلر أنه "يجري تتبع من تواصل معهم الموظف وفقا لإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".

يشار إلى أن بنس مكلّف من الرئيس الأميركي بتنسيق مستجدات العمل لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة. ويقود فريق العمل الذي شكله البيت الأبيض لمكافحة تفشي الفيروس.



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على صعيد متصل، نفى ترمب مساء الجمعة، خلال مؤتمر لخلية الأزمة التوصل إلى دواء مضاد لفيروس كورونا، بعدما كشف، الخميس، عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية السريعة على اعتماد علاج ضد كوفيد -19، كان مخصصاً للملاريا، موضحاً أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريباً إلى مجموعات كبيرة.

تفاؤل وجهود كبيرة

وقال في مؤتمر صحافي إنه متفائل حول ذلك، مؤكداً أن بلاده تنسق مع دول الجوار وتبذل مجهودات كبيرة لمواجهة تفشي كورونا.

كما أضاف: "نعمل مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي".

إلى ذلك شدد الرئيس الأميركي على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط بالآخرين، لافتاً إلى أنه وضع قانون الإنتاج الدفاعي موضع التنفيذ.

إصابة أكثر من ربع مليون

يذكر أن 11,129 شخصاً توفوا على الأقل بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الجمعة قرابة الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش.

وأحصيت 256,296 إصابة في 163 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء. ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، إذ أصبح عدد كبير من الدول يقتصر على إحصاء الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات.