هذه نتائج فحص كورونا لنائب ترمب وزوجته

أكدت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي، كيتي ميلر، على تويتر، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد لمايك بنس وزوجته كارن جاءت سلبية.

Pleased to report that the COVID-19 test results came back negative for both Vice President @Mike_Pence and Second Lady @KarenPence. — Katie Miller (@VPPressSec) March 22, 2020

وكان نائب الرئيس الأميركي، قد أعلن، في وقت سابق السبت، أنه سيخضع لفحص كورونا بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب.

وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد أنني معرض (للإصابة) وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سأخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق اليوم".

موضوع يهمك أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأميركيين على مواجهة آثار كورونا، مؤكدا... ترمب يلوم الصين ويؤكد: سنكسب المعركة ضد كورونا أميركا

وأضاف "لا الرئيس ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتاً إلى أن الأخير "بخير".

وفي وقت سابق، حسمت واشنطن المعلومات في ما يتعلق بصحة دونالد ترمب، و أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترمب غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له بعدما كان على اتصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي "تلقيت هذا المساء تأكيداً بأن اختبار (فيروس كورونا) سلبي". وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أي أعراض".

وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق السبت خلال مؤتمر صحافي خضوعَه لفحوص طبية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد طول جدل وإشاعات حول إصابة ترمب بالفيروس.