70 مليون تحت العزل في أميركا.. وكورونا يفتك بأوروبا

فرضت 3 ولايات أميركية كبرى العزل أو "الحد من الحركة" على مواطنيها من أجل مواجهة العاصفة التي خلفها فيروس كورونا، الذي بدأ يجهد بالفعل النظم الصحية بشدة في أجزاء واسعة من أوروبا.

وأعلنت ولايتي نيويورك وإلينوي أنهما ستقيدان حركة السكان إلى حد كبير في منازلهم ابتداء من نهاية هذا الأسبوع، بعد أن فعلت كاليفورنيا أكبر ولاية أميركية، ذلك الجمعة.

موضوع يهمك تغول فيروس كورونا في إيطاليا لا سيما في منطقة لومبارديا شمال البلاد التي سجلت أمس الجمعة قفزة صادمة في الوفيات بيوم واحد... "الوباء مر من هنا".. شبح الموت في مستشفى إيطالي سوشيال ميديا

وستسري تلك القيود على الحركة السبت في إلينوي والأحد في نيويورك، في حين تستعد ولايتي كونيتيكت وأوريغون لخطوات مماثلة.

ويبلغ عدد سكان الولايات الثلاث مجتمعة أكثر من 70 مليون نسمة.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة نيويورك أن جميع العاملين في القطاعات غير الأساسية سيطلب منهم البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وسيتم حظر التجمعات بأي حجم، كما سيتم عمل استثناءات للمهمات الأساسية، مثل شراء البقالة والأدوية، وممارسة الرياضة.

انهيار الأسواق

على صعيد متصل، أدت عمليات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات إلى انهيار أسواق الأسهم مرة أخرى.

كما شهدت وول ستريت أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 900 نقطة وبانخفاض 17 بالمائة خلال الأسبوع.

إنهاك القطاع الطبي.. والعين على أوروبا

بالتزامن يجهد المسؤولون في أميركا من أجل الحد من تكرار ما حدث في الصين وأوروبا، حيث أنهكت الخدمات الطبية في مدينة ووهان وسط الصين في وقت سابق من هذا العام، كما بدأ الجسم الطبي في إيطاليا وإسبانيا يرزحان أيضاً تحت ظل "الوباء" الذي قضى على أكثر من 11 ألف شخص حول العالم، وأصاب أكثر من ربع مليون في آخر الإحصاءات.

إلى ذلك، طلبت بريطانيا من 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد العودة إلى العمل.

يشار إلى أن إيطاليا وإسبانيا سجلتا في الأيام الأخيرة قفزات في عدد الوفيات، إذ سجلت إيطاليا أكثر من 4000 وفاة في حين بلغ العدد في إسبانيا 1002 وفاة، أما فرنسا فسجلت 78 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة لترتفع إلى 450.

وفي ألمانيا اعتبر مسؤولو الصحة أنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد خلال الليلة الماضية بواقع 2958 ليصل إلى 13957 يدخل الوباء بذلك مرحلة انتشار سريع قد يصيب خلالها ما يصل إلى عشرة ملايين شخص في غضون ثلاثة شهور إذا لم يتم فحص المواطنين.

في المقابل هدأ تفشي المرض في آسيا، وتحول القلق نحو منع عودته مجدداً. فقد ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية السبت أن البر الرئيسي لم يكن لديه حالات جديدة للمرض محلية المنشأ لليوم الثالث على التوالي، لكن تم استيراد 41 حالة في ال 24 ساعة السابقة. جاء ذلك بعد زيادة الحالات في إقليم هونغ كونغ يوم الجمعة، بما في ذلك 35 حالة مستوردة.

يشار إلى أن الصين بدأت تخفيف القيود تدريجياً على الحركة، حيث تحاول البلاد إعادة تشغيل الاقتصاد بدون إعادة المرض.

كما سمح المسؤولون في ووهان بإعادة فتح متاجر السوبر ماركت والمتاجر وبعض شركات البيع بالتجزئة الأخرى من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.