"سياسة المطرقة".. نصيحة خبير أميركي لترمب لهزيمة كورونا

وجه الخبير الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض وأحد أصدقاء الرئيس دونالد ترمب نصيحة ثمينة للرئيس الأميركي، ودعاه إلى استخدام "سياسة المطرقة" للقضاء على الفيروس سريعاً وإعادة عجلة الاقتصاد في البلاد.

ودعا ستيف بانون ترمب إلى "إغلاق كامل" في الولايات المتحدة لوقف انتشار الفيروس التاجي، وفقاً لما أورده موقع "فوكس نيوز" Fox News الأميركي.

وحذر قائلا "لا أعتقد أن لدينا أشهرا للقيام بذلك"، مضيفًا: "يجب على ترمب استخدام سياسة المطرقة سريعاً. لا يجب عليه أن يتلطف مع الفيروس".

ودعاه إلى إغلاق كامل وشامل لوقت وجيز باستخدام القوة في الوقت الحالي. ثم نصحه باستخدام الحوافز المالية لإعادة قوة الاقتصاد وصد الأزمة الاقتصادية، قائلا "قد يتطلب المبلغ 2 تريليون دولار، قد يكون 3 تريليون دولار، لدفعها للأعمال الصغيرة وللعاملين ولمحدودي الدخل وغيرهم".

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لكن ترمب أسقط هذا الاحتمال، الذي يهدف إلى إغلاق البلاد لاحتواء انتشار الفيروس. وقال في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أننا سنجد ذلك ضروريا"، بحسب ما قاله للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الاثنين حول الوباء.

ولم تمنع أي ولاية السكان تماماً من الخروج أو العمل، لكن العديد منها طلب من السكان البقاء في منازلهم وأمروا الشركات غير الضرورية بوقف عملياتها.

وحتى بعد ظهر الاثنين كان 40 ألفا في الولايات المتحدة قد ثبتت إصابتهم بالفيروس، وفقا لما ذكره جهاز الإحصاء بجامعة "جونز هوبكنز". ومن بين هذه الحالات، توفي ما لا يقل عن 500 شخص، فيما تعافى 176 شخصا.